Bacaklarını kaybeden terör gazisi 3 boyutlu yazıcıyla protez koruyucu geliştirdi

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BALIKESİR (AA) - MİRAÇ KAYA - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 2016 yılında terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen çukur operasyonlarında el yapımı mayının patlaması sonucu iki bacağını da kaybeden Gazi Murat Dağlı, 3 boyutlu yazıcıda protez koruyucu geliştirdi.

Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu'na 2005'te öğrenci olarak katılan Dağlı, 2 yıl sonra buradan mezun oldu.

Muğla, Hakkari, İstanbul ve daha sonra Bingöl'e tayin olan Dağlı, 2016 yılında çukur operasyonlarında Yüksekova'da görev yaptı.

Dağlı, 24 Mart 2016'da operasyon sırasında teröristlerce döşenen el yapımı mayının patlaması sonucu bacaklarından ve gözünden yaralandı.

İki yıl süren tedavisinin ardından sol bacağını diz altından, sağ bacağını diz üstünden kaybeden Dağlı, 2018 yılında Jandarma Genel Komutanlığından emekli oldu.

Sol gözünde de görme kaybı yaşayan Dağlı, protez bacaklarla yaşamını sürdürmeye başladı.

Hayata küsmeyen ve kendisini sürekli geliştiren Dağlı, protez bacağın kötü görüntüsünden kurtulmak ve darbelere karşı dirençli olmasını sağlamak için araştırmalar yapmaya başladı.

Bilgisayarda kendi çabalarıyla 3 boyutlu modellemeler öğrenen Dağlı, firmasını kurup 3D yazıcı satın alarak "Koruyucu Kozmetik Protez Kaplaması" projesiyle Balıkesir Teknokent'e başvurdu.

Başvurusu kabul edilen, çalışmalarını Teknokent'te sürdüren Dağlı, kendisinin oluşturduğu ve henüz görülmesini pek istemediği koruyucu protezi için patent almayı hedefliyor.

Kendisi gibi bacaklarını kaybedenlere çözüm olmanın mutluluğunu yaşayan Dağlı, gayreti ve çalışma azmini çevresinin takdirini kazanıyor.

- "Hedefimdeki ürün dokusal olarak daha yumuşak, esnek olacak"

Evli ve 2 çocuk babası olan Gazi Murat Dağlı (36), 3D yazıcılar arasında fiyat ve performans olarak araştırmalar yaparak kendi yazıcısını oluşturduğunu söyledi.

Dağlı, projesinin Balıkesir Teknokent tarafından kabul edilmesinin ardından Ar-Ge çalışmalarına burada devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Prototiplerden sonra kullanılabilir modellere eriştim. Tabii ki ben de kullanıcı olduğum için ürettiğim ürünleri uzun süredir deniyorum. Eksik yanlarını tespit edip üretim sürecine dahil ederek mükemmel ürüne ulaşmaya çalışıyorum. Şu anda kullanılabilir ürünlerimiz var. Benim hedefimdeki ürün dokusal olarak daha yumuşak, esnek olacak. Bacağa tam, insan anatomisine uygun bir şekilde kullanıcıyı rahat ettirecek, aynı zamanda protez bacakları dış etkenlere karşı koruyabilecek bir ürün hedefliyorum. Normal şartlarda şu anda ticarileşebilecek ürünlerimiz var, fakat bunları henüz piyasaya sürmüyoruz. Daha mükemmelini yapmak için Ar-Ge'ye devam ediyoruz."

- "Protez ayak üretmek istiyorum"

Dağlı, yurt dışında da birkaç büyük şirketin üretim yaptığını dile getirdi.

Dışarıdan gelen ürünlerde yerli üretime göre fiyat farkının fazla olduğunu vurgulan Dağlı, şunları kaydetti:

"Şu anda nihai ürünümüzün projesi tamamlandı. İmalat aşamasına hazır fakat uzun soluklu kullanıcı deneyimiyle bu işi neticelendirdikten sonra patentine başvuracağız. Hedefim öncelikle protez kaplaması yapmak. Daha sonra da protez ayak üretmek istiyorum. Bu sürece gelirken sistematik bir eğitimden geçmedim. İhtiyaca yönelik araştırıp öğrenerek karşılaştığımız sıkıntıları aşma yoluyla ilerliyoruz. Bu konu üzerine eğitim alacak zamanım olmadı. Şu anda teknokentten de destekler alarak ilerliyorum. Eksik kaldığım konularda bana yardım ediyorlar. Yaralandıktan sonra görevime devam edemeyince benim durumumda olan herkese faydalı olabilecek bir şeyler yapmak istedim. Bundan dolayı bu alanda çalışma yapmayı tercih ettim."

- "Murat hayata çok bağlı birisi, hiç vazgeçmemiş"

Balıkesir Teknokent Genel Müdürü Öğr. Gör. Burcu Aydemir de Gazi Murat Dağlı'nın çalışmasını öğrendikten sonra kendi engeliyle ilgili insanlara ve gazilere kolaylık sağlayacağını gördüklerini ifade etti.

Aydemir, Dağlı'nın tüm engelli bireyler için örnek bir kişi olduğunu vurgulayarak, "Onun çalışma ve üretme azmini görünce biz de çok heyecanlandık. Murat hayata çok bağlı birisi, hiç vazgeçmemiş. Hikayesini dinlediğimizde hepimiz çok etkilenmiştik. Murat, engeline rağmen eski görevine dönmek istemiş fakat bu olmamış. Daha sonra kendi çabasıyla modellemeyi, üç boyutlu yazıcıda çalışmayı öğreniyor ve süreç onu buraya kadar getiriyor." dedi.



Aydemir, Dağlı'nın patentini alacak kadar geliştirdiği özgün bir tasarımla pek çok engellinin, gazinin hayatını kolaylaştıracak özgün bir projeyle Ar-Ge çalışmalarına devam ettiğini dile getirerek, " Allah yolunu açık etsin, biz onunla çalışmaktan çok mutluyuz." ifadesini kullandı.

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