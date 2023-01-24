BUBFA öğrencileri "Huzurevleri Huzur Bulsun Yaşlılarımız Mutlu Olsun" projesini hayata geçirdi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) öğrencileri, "Huzurevleri Huzur Bulsun Yaşlılarımız Mutlu Olsun" projesiyle huzurevi sakinlerinin etkinlik yapabilecekleri bir alan oluşturdu.
BUBFA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Uluslararası Ticaret Bölümü 3. sınıf öğrencileri, geliştirdikleri "Huzurevleri Huzur Bulsun Yaşlılarımız Mutlu Olsun"yle huzurevi sakinleri için bir alan yaptı.
Huzurevi sakinleri, projeyle oluşturulan alanda hem güzel vakit geçirecek hem de etkinlikler yaparak sosyalleşecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen BUBFA Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, proje sayesinde huzurevi sakinlerin yüzünü güldürdükleri için çok mutlu olduklarını belirtti.
Öğrencilerden Elif Bekil de projelerinin anlamlı bir çalışma olduğunu kaydetti.