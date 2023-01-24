Altıeylül’de "Yarıyıl Sinema ve Tiyatro Şenliği" ilgi görüyor

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BALIKESİR (AA) - Altıeylül Belediyesi’nin çocuklar ve aileler için hazırladığı "Yarıyıl Sinema ve Tiyatro Şenliği" başladı.

Yarıyıl Şenliği’nin ilk gününde Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi Sinema Salonu’nda çocuk sinemaları 'Ralph ve İnternet” ile “Moana” izlendi. Akşam saat 20.00’da ise Kurtuluş Hattı sinema filmi yetişkinler için gösterimdeydi. Sinema filmlerine çocuklar ve aileleri ilgi gösterdi. Büyük bir heyecanla filmleri izleyen çocuklar, keyif dolu dakikalar geçirdi.

Gösteriler 29 Ocak'a kadar sürecek.

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