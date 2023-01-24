Balıkesir Ülkü Ocakları ara tatile giren öğrencilere hızlı okuma programı hediye etti

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir Ülkü Ocakları İl Başkanlığı ara tatile giren öğrencilere düzenlediği etkinlikle Odak2023 Anlayarak Hızlı Okuma Uygulaması dağıttı.

Balıkesir Ülkü Ocakları İl Başkanlığı ara tatile giren ortaöğretim ve lise dönemindeki öğrencilerle düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Ülkü Ocakları Balıkesir İl Başkanı Kazım Çalışkan, ara tatil dönemine kadar ortaöğretim biriminin gerçekleştirdiği kültürel yarışmalar kapsamında başarılı olan gençlere Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından hazırlanan yayınlardan ve Odak2023 - Anlayarak Hızlı Okuma programı hediye etti.

Başkan Çalışkan etkinlikte,"Sizler bu ülkenin geleceğisiniz, önümüzdeki yıllar içerisinde ülkenize ve ülkünüze sahip çıkacak, milliyetçi, mukaddesatına sahip çıkan abide şahsiyetler olarak Türk Milletinin yürütücü kuvveti sizler olacaksınız. Türk Milletine olan sevginiz ve damarlarınızda ki asil Türk kanına yakışır meziyetlerde yetişmeniz için mücadelemiz hep devam edecektir. Ailelerinize selamlarımı iletin." dedi.

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