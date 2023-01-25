Edremit'te bin 800 fidan dağıtıldı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Edremit Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen "Bal Ormanı Üretim Projesi" kapsamında yaklaşık 2 bin dekar alan üzerinde uygulanacak.

Türkiye’nin en büyük bal ormanı olma özelliği taşıyan proje çerçevesinde, Kazdağları eteklerinde kurulu kırsal Dereli Mahallesi mevkisinde uygulamaya geçirilen bal ormanı için bölgede fidan dağıtımına başlandı.

Dereli Mahallesinde ağaç sevgisini arttırmak ve bölgede kurulan bal ormanına katkı sağlamak amacıyla Paşadağ Orman İşletme Şefliğince ilçe kaymakamı Ahmet Odabaş, kurum yetkilileri, mahalle halkı ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla ücretsiz fidan dağıtımı yapıldı.

Proje kapsamında 300 incir, 300 ceviz, 300 kızılcık, 300 hünnap, 300 defne ve 300 biberiye olmak üzere toplam bin 800 fidan dağıtılarak, Türkiye’nin en büyük bal ormanına destek sağlandı.

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