Balıkesir'de zeytinyağı işletmelerinin çevreye etkileri azalacak

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BALIKESİR (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, zeytinyağı işletmelerinin çevreye olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, su kirliliğinin önlenmesi, su tüketiminin azaltılması amacıyla yayımladığı "Zeytinyağı İşletmelerinin 2 Fazlı Üretime Geçişi Genelgesi", Balıkesir'deki uzmanlarca değerlendirdi.

Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytin ve Zeytin Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Mücahit Kıvrak, yaptığı açıklamada, zeytinden çıkan karasu ve prinanın kontrolsüz şekilde çevreye atılmaması gerektiğini belirterek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının zeytinyağı fabrikalarını denetime aldığını vurguladı.

Edremit İlçe Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker de genelgeyle iki fazlı sisteme geçişin her zaman çevreye daha yararlı olacağını dile getirdi.

İki fazlı sistemin çevre kirliliklerini önlediğinin altını çizen Diker, "O yüzden böyle kalanlar bile varsa bu genelgeyle artık bunun tamamı düzelecektik. Daha güzel olacağına inanıyorum." dedi.

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