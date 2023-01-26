Balıkesir'de doktorlar arasında çıkan kavgaya ilişkin soruşturma başlatıldı

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde doktorlar arasında çıkan kavgaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Hastanede ameliyat olan hastanın uyanma süresi nedeniyle genel cerrahi servisinde görevli doktor İ.Ş. ile anestezi asistanı doktor M.A.E. arasında çıktığı iddia edilen ve hekimler A.G.Ş. ile U.M'nin de dahil olduğu arbedeyle ilgili hastane yönetimi harekete geçti.

Darp iddiasıyla anestezi asistanı M.A.E. ile İ.Ş, A.G.Ş. ve U.G'nin birbirlerinden karşılıklı olarak şikayetçi olduğu olaya ilişkin soruşturma açıldı.

Hastaneden yapılan açıklamada, "Balıkesir ve çevresinde her alanda nitelikli sağlık hizmeti sunan üniversite hastanemizde, meydana gelen olay neticesinde, durum ivedilikle adli makamlara bildirilmiş olup, başhekimliğimizce gerekli idari işlemler başlatılmıştır. Konu, adli makamlar ve yetkili idari organlarımızca soruşturulmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Kavgada yaralanan M.A.E'nin görev yaptığı hastanede, A.G.Ş'nin ise özel bir hastanede tedavi edilerek taburcu edildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.