Balıkesir'de 2 firari hükümlü yakalandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde çok sayıda suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari şüpheli yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, 2 firari hükümlünün ilçe merkezinde bir evde saklandığı bilgisini aldı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan T.H. ile 22 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan F.V'yi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler cezaevine gönderildi.

T.H'nin 16, F.V'nin ise 35 suç kaydı olduğu öğrenildi.

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