Balıkesir'de silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

100. Yıl Mahallesi'ndeki bir kahvehanede, Mesut G. ile Tuğrul Y, Dursun Y. ve Turgay Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Mesut G. yanındaki silahla ateş etti.

Yaralanan Tuğrul Y, Dursun Y. ve Turgay Y, sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Mesut G'yi arıyor.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.