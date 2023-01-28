Bigadiç'te küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar ücretsiz aşılanacak

BALIKESİR (AA) - Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bigadiç Belediyesi arasında imzalanan protokolle ilçede yetiştirilen hayvanlar ücretsiz aşılanacak.
Bigadiç Belediyesinde düzenlenen törene, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan ve Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu katıldı.
Protokol kapsamında, üreticilerin küçükbaş veya büyükbaş hayvanlarında görülen şap, veba, brusella, LSD, kuduz, çiçek ve parazit hastalıklarına karşı ücretsiz aşılanacak.
Belediye Başkanı İsmail Avcu, gazetecilere yaptığı açıklamada, üreticilere daima destek vereceklerini belirtti.
Konuşmanın ardından Alkan ve Avcu, protokolü imzaladı.
Söz konusu protokolle yapılacak planlı aşılamada büyükbaş hayvanlara 100, küçükbaş hayvanlarda 250 adede kadar olan kısım için yetiştiricilerden aşı bedeli ve uygulama ücreti alınmayacak.