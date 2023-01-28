Balıkesir'de beyin ölümü gerçekleşen hasta organlarıyla 3 kişiye umut oldu

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde geçirdiği kafa travmasının ardından beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 3 hastaya nakledilecek.

Kentte bir hafta önce kafa travması geçiren İ.S (57), Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İ.S'nin beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine hastanın ailesiyle görüşüldü. Görüşme sonrası aile organ bağışı kararı aldı.

Organ nakil merkeziyle irtibata geçilmesinin ardından İ.S'nin böbrekleri ve karaciğeri, İstanbul İstinye Üniversitesi Hastanesi'nde 3 hastaya nakledilmek üzere alındı.

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