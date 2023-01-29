Balıkesirspor'un 15 yaş altı kalecisi, kafasına aldığı darbe sonucu hastaneye kaldırıldı

BALIKESİR (AA) -Balıkesirspor'un 15 Yaş Altı Gelişim Ligi kalecisi olan Eren Mert Yıldızlı, rakibiyle girdiği mücadelede kafasına aldığı darbe sonucu hastaneye kaldırıldı.
15 Yaş Altı Gelişim Ligi ekiplerinden Balıkesirspor'un kalecisi Yıldızlı, bugün oynanan İnegölspor karşılaşmasında rakip oyuncunun dizinin kafasına çarpması sonucu ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan Yıldızlı, ameliyata alındı.
Ameliyatın ardından hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilen Yıldızlı'nın yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam ediyor.