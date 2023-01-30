Bandırma'da düzenlenen sahte içki operasyonunda iki kişi yakalandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sahte ve kaçak alkollü içki ve tütün ve tütün mamulü kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla iki şüpheli yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve OrganizeSuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bandırma Kaçakçılık ve Organize Sularla Mücadele Büro Amirliği görevlilerinde sahte ve kaçak alkollü içki tütün ve tütün mamulü kaçakçılığının önlenmesine yönelik Bandırma'da yürütülen çalışmalar neticesinde operasyon gerçekleştirdi.



Operasyon kapsamında şüphelilere ait araç ve işyerinde yapılan aramada, 4 bin 690 dolu makaron, 250 puro, 79 litre etil alkol, 23 cinsel içerikli ürün, 3,5 litre sahte rakı, 3,5 litre sahte viski ele geçirildi.



Gözaltına alınan 2 zanlının işlemleri sürüyor.

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