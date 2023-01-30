Balıkesirliler kışı yaşamak için kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu Ulus Dağı'na çıktı

Bir psikoloji modeline göre insanlar beşe ayrılıyor: Siz hangi kişilik özelliğine uyuyorsunuz?

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BALIKESİR (AA) - Sıcaklıkların uzun süre mevsimlerin normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bazı Balıkesirliler kar kalınlığının bir metreyi bulduğu Ulus Dağı'nda zaman geçirdi.



Ulus Dağı, off-road ve kamp tutkunlarının yanı sıra kar keyfi yaşamak isteyen vatandaşların uğrak notası haline geldi.

Off-road araçları ile Ulus Dağı'na kolaylıkla çıkanların yanı sıra, araçlarına zincir takma ihtiyacı duyanlar da oldu.



Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, GMKA, Balıkesir Valiliği ve Sındırgı Belediyesi işbirliğinde kayak merkezi yapılması planlanan Sındırgı Ulus Dağı, çevre il ve ilçelerden de birçok vatandaşa ev sahipliği yaptı. Kampçıların yanı sıra günübirlik ziyarete gelenler de bölgede kar keyfi yaşadı.



Kar üzerinde macera yaşamak için Ulus Dağı'nı tercih ettiklerini belirten Mustafa Çelik "Sındırgı Ulus Dağı'ndayız şu anda. Görmüş olduğunuz gibi mükemmel bir kar yağışı devam ediyor. Bölgenin özellikle güzel noktalarından biri olan rakım 1500’lerdeyiz. Zaten zirvede 1764. Zirveye kadar çıkamadık. Yol kapalı. Buraya macera aramaya geldik. Çok da keyif aldık. Ulus Dağı'na çıkabilen herkesi bekliyoruz." dedi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.