Balıkesir’de mübadelenin 100. yıldönümü kutlandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, mübadelenin 100. yıldönümü Cunda Adası’nda düzenlenen bir törenle kutlandı.

Ayvalık Giritliler Derneği tarafından düzenlenen tören, mübadillerin Cunda'ya ilk adım atarak karaya çıktığı noktada gerçekleştirildi.

Ayvalık Kent Konseyi Başkanı Halil Coşkun’un sunumuyla başlayan törende konuşan Ayvalık Giritliler Derneği Başkanı Coşkun Tunçmen, 2023 yılının Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun yanı sıra mübadillerin, ata yurtlarından ana yurda gelişinin de yüzüncü yılına denk geldiğini ifade etti.



Tunçmen, "Bir yanımızda elbette keder var. Atalarımızın bir asır önce terk etmek zorunda kaldıkları vatan bildikleri şehirleri, kasabaları, köyleri çok özledik. Büyüklerimizin gölgesinde tütün dizdikleri gülibrişim dallarını, suyundan içtikleri çeşmeleri, namaza durdukları camileri, düğün dernek günlerinde hora döndükleri köy meydanlarını, sıcacık evlerimizi çok ama çok özledik." diye konuştu.



Cumhuriyetin yüzüncü yılında çözüm bekleyen birçok sorunla karşı karşıya olduklarını ifade eden Tuçmen şunları ifade etti:



"Etrafımızda yaşanan savaşlar ve dış dünyada artan gerilim hepimizi huzursuz ediyor. Son dönemde her kesimi etkileyen ekonomik kriz, kontrolsüz biçimde ülkemize gelen milyonlarca sığınmacı nedeniyle ortaya çıkan demografik sorunlar ve günlük yaşamımızı her geçen gün biraz daha tehdit eden sosyal problemlerden her Türk vatandaşı gibi bizler de olumsuz etkileniyoruz. Lakin bütün bu sorunların toplumsal barış ve uzlaşma içinde çözülmesinden başka bir çaremiz olmadığının farkındayız. Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da biz mübadil çocukları ve torunları, ülkemizde yaşanan her problemin üstesinden gelmek üzere birlik ve beraberlik içinde çok çalışmaya devam edeceğiz. Vatanımıza ve milletimize olan sorumluluklarımızı yerine getirmekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz.

Ayvalık Belediye Başkan Vekili Ali Jale de kendisinin de bir mübadil torunu olduğunu vurgulayarak, "100 yıl önce vatanlarından, yurtlarından olan bu insanlar, bir günde, bir haftada kendi evlerini terk etmek zorunda kaldılar. Kaç evlat anasız-babasız, kaç sevda ise yarım kaldı bu mübadelede. Kaç can gitti. Belki de bizim atalarımız kendi topraklarına Türklük kimlikleriyle bir bayram edasıyla geldiler. Gururluyum, 100 yıl önce buraya gelen atalarım bu şehrin ticaretine, tarımına, yaşamına, ekonomisine, kültürüne, sosyal içeriğine değerek bu kente bir yön verdiler. Bugün Ayvalık çok özelse, diğer tatil kasabalarından bir farkı varsa, bunu birazda mübadil atalarımıza borçluyuz." diye konuştu.

Etkinlikte Ayvalık Rebetiko Topluluğu’nun sık sık mübadele döneminin acılarını anlatan Türkçe ve Yunanca verdikleri konser ve koristlerin arasında bulunan ilk mübadillerden 1932 doğumlu Hüseyin Öztürk de büyük ilgi gördü.

Ayvalık Belediyesi Tiyatrosu oyuncularının denizden tekne ile gelerek, Ayvalık’a ilk adımlarını atan mübadilleri canlandırmasının ardından tören, mübadele sırasında hayatlarını kaybedenlerin manevi huzurunda denize karanfillerden oluşan bir çelenk bırakılmasıyla sona erdi.

Etkinlikte siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra mübadil torunları ve kalabalık bir vatandaş topluluğu hazır bulundu.





