Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Balıkesir'de ziyaretlerde bulundu

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BALIKESİR (AA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Balıkesir'de ziyaretler gerçekleştirdi.

Milli Kuvvetler Caddesi'nde yürüyen Özdağ, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Daha sonra Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda basın açıklaması yapan Özdağ, iktidara gelmeleri halinde "Anadolu Kalesi" projesini hayata geçireceklerini söyledi.

Bütün sığınmacıları hukuka uygun bir şekilde geri göndereceklerini belirten Özdağ, "11 seneden bu yana baktık, koruduk ama artık herkesin vatanına dönmesinin vakti geldi." dedi.

Daha sonra partisinin il binasına geçen Özdağ, Balıkesir Sanayi Odası'nı ziyaret etti, ardından da Susurluk'ta temaslarda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.