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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Balıkesir'de ziyaretlerde bulundu

AA

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Balıkesir'de ziyaretlerde bulundu

BALIKESİR (AA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Balıkesir'de ziyaretler gerçekleştirdi.

Milli Kuvvetler Caddesi'nde yürüyen Özdağ, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Daha sonra Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda basın açıklaması yapan Özdağ, iktidara gelmeleri halinde "Anadolu Kalesi" projesini hayata geçireceklerini söyledi.

Bütün sığınmacıları hukuka uygun bir şekilde geri göndereceklerini belirten Özdağ, "11 seneden bu yana baktık, koruduk ama artık herkesin vatanına dönmesinin vakti geldi." dedi.

Daha sonra partisinin il binasına geçen Özdağ, Balıkesir Sanayi Odası'nı ziyaret etti, ardından da Susurluk'ta temaslarda bulundu.

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