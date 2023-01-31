Balıkesir'de otomobille çarpışan motosikletteki çocuk hayatını kaybetti

BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki bir çocuk öldü, arkadaşı ağır yaralandı.
İ.A. (15) yönetimindeki 10 AFZ 251 plakalı motosiklet, ilçenin Hasan Ali Türker Caddesi'nde aynı yönde giden O.Ç. (61) idaresindeki 45 FC 695 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada motosikletteki sürücü İ.A. ile Bedirhan Yolcu (15) savrularak caddeye düştü.
Bedirhan Yolcu, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı, ağır yaralanan İ.A. ise hastaneye kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü O.Ç. ise gözaltına alındı.
Olay anı güvelik kameralarınca kayda alındı.