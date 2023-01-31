Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Bandırma ve Erdek'te ziyaretlerde bulundu

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BALIKESİR (AA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bandırma ve Erdek'te ziyaretler gerçekleştirdi.

İlk olarak Bandırma'daki bir otelde gazetecilere açıklamalarda bulunan Özdağ, FETÖ'cülerin Müslüman olmadığını söyledi.

"FETÖ'nün, Hristiyan dünyasının Türklüğe karşı son bin senede ortaya koyduğu en güçlü ve en etkili araç, en büyük ihanet şebekesi" olduğunu dile getiren Özdağ, şunları kaydetti:



"Altılı masanın mutabakat metninde 'KHK'den kaynaklanan mağduriyetlere son vereceğiz.' denilerek açıkça devletin FETÖ'ye geri verileceği söylenmektedir. Yeter artık Türk milleti bir daha Ergenekonlara, Balyozlara, casusluk operasyonlarına, 15 Temmuzlara müsaade etmeyecek. Altılı masadakiler siz FETÖ'ye teslim olabilirsiniz. Biz Türk milletini ve Türk devletini FETÖ'ye asla teslim etmeyeceğiz."

Özdağ, konuşmasının ardından Bandırma Ticaret Odasını ziyaret etti. Daha sonra partisinin Bandırma ve Erdek ilçe binalarının açılışlarına katılan Ümit Özdağ, esnaf ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlarla sohbet etti.

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