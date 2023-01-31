Balıkesir'de iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Paşabayır Mahallesi Ordu Caddesi Tekel Sokak'ta Serkan Çalav'a ait tütün ve çay satışının yapıldığı iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangına ilk müdahaleyi çevredeki esnaf yaptı. Küçük çaplı patlamaların da yaşandığı yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İş yerinde hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.