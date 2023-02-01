Balıkesir'de DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ terör örgütüne finans sağladıkları belirlenen 2 zanlı hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda, zanlılar Bandırma ilçesinde gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.





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