Bandırma hamsi bolluğu yaşanıyor

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 6 bin 768 kasa hamsi getirildiği bildirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Tarım Ürünleri Bandırma Su Ürünleri Şefi Özcan Ateş, AA muhabirine, yeni yılın ilk ayında hale 6 bin 768 kasa hamsi getirildiğini söyledi.

Ateş, 2 bin 355 kasa sardalya, 769 kasa istavrit, bin 340 kasa bakalorya getirildiğini anlatarak, "2022 ocak ayında ise Bandırma Balık haline, 3 bin 380 kasa hamsi, bin 49 kasa sardalya, 2 bin 724 kasa istavrit, 337 kasa bakalorya, 2 bin 119 kasa kolyoz getirildi." diye konuştu.

Balık Hali esnafından Okan Balıbek de tezgahlarda hamsi bolluğu yaşandığını belirtti.

Balıbek, "Tezgahlarda Marmara yerli hamsi balığını 100 liraya, Karadeniz hamsisinin ise 40 liraya satıyoruz. İstavrit balığı 70 ila 100 liradan, uskumru balığı ise 70 liradan vatandaşlara sunuluyor." ifadelerini kullandı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı da ekosistem esaslı balıkçılığa geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Sarı, yeni bir balıkçılık politikası oluşturulması gerektiğini dile getirdi.

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