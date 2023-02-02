Manyas'ta ilçe yöneticileri ve kurum amirleri değerlendirme toplantısında bir araya geldi

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesinde Kaymakam Koray Çelik, Belediye Başkanı Tancan Barçin, kurum amirleri, mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla 2022 yılı değerlendirme toplantısı düzenlendi.



Müftülük Toplantı Salonu'ndaki toplantıda kurum amirleri, kurumlarının geçen yılki çalışmalarını rakamlarla sunarak, muhtarların sorularını yanıtladı.



Çelik, programda yaptığı konuşmada, 2023 yılının seçim dönemi olduğunu belirterek, muhtarların ve kurum amirlerinin vatandaşlara hizmet noktasında eşit davranmalarını istedi.



Kadına şiddet konusunda muhtarlardan mahallelerindeki kadınların telefonlarına KADES uygulamasını yüklemelerini sağlamalarını isteyen Çelik, kömür kokusu ve sahipsiz hayvanların ilçenin en büyük sıkıntılarından olduğunu dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:



"İlçemizde kişilere karşı işlenen suçlarda geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 20 azalma olurken, hırsızlık olaylarında artış olduğu gözlenmektedir. Doğal gaz çalışmalarına inşallah mayıs ayında başlanacak. Sokak hayvanları için ise ilçe merkezinin belirli noktalarına yem konulması gündeme getirilebilir. Sorunlarımızı el birliği ile çözeceğimize inanıyorum. 2023 yılının güzel geçmesini ve hizmet yılı olmasını umuyorum."

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