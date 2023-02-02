Bandırma'da yazlık evlerden hırsızlık şüphelisi tutuklandı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yazlık evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.



İl Jandarma Komutanlığınca, evden hırsızlık olaylarına yönelik istihbari çalışmalar sonucu Bandırma'da bir şüphelinin adresine operasyon düzenlendi.



Bu adreste yapılan aramada, yazlık evlerden çalındığı belirlenen bir televizyon, 4 akü, bir el matkabı, iki güneş enerji paneli ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.