Bandırma'da yazlık evlerden hırsızlık şüphelisi tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yazlık evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığınca, evden hırsızlık olaylarına yönelik istihbari çalışmalar sonucu Bandırma'da bir şüphelinin adresine operasyon düzenlendi.
Bu adreste yapılan aramada, yazlık evlerden çalındığı belirlenen bir televizyon, 4 akü, bir el matkabı, iki güneş enerji paneli ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.