Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Bandırmaspor'u antrenman tesislerinde ziyaret etti

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, TFF 1. Lig ekiplerinden Beyçimento Bandırmaspor'u antrenman tesislerinde ziyaret ederek oyunculara baklava ikram etti.

Bandırma örnek sanayideki antrenman tesislerini ziyaret eden Vali Şıldak oyunculara ve teknik ekibe oynanacak maçlarda başarılar diledi.



Ziyarete Balıkesir İl Gençlik Spor Müdürü Adem Azalp, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar da katıldı.





Vali Şıldak, "Sayın kulüp başkanımız ile sürekli irtibat halindeyiz. Bandırmaspor'un geçen yıl özellikle gösterdiği üstün başarı bu yılki çizgisi gidişatı bizleri mutlu ediyor. İlimizin güzide bir spor kulübü olarak futbol takımımızın çok daha iyi noktalara geleceğini biliyoruz buna inanıyoruz. Sizler Bandırma'nın takibi aynı zamanda Balıkesir'in ismini Türkiye'de ve dünyada duyuran önemli bir işe imza atıyorsunuz. Sizleri tebrik ediyorum bugün de bu ziyaretimiz ile sizlere desteğimizi moral gücünüzü yükseltmek için katkımızı sunmaya geldik. Sizleri takip ediyoruz ve sizleri seviyoruz." dedi.





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