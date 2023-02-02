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Bandırmaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal'dan Denizlispor maçına ilişkin açıklama:

AA

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal'dan Denizlispor maçına ilişkin açıklama:

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında 4 Şubat Cumartesi günü Altaş Denizlispor ile karşılaşacak Beyçimento Bandırmaspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, yeni bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Bakkal, gazetecilere yaptığı açıklamada, taraftarların desteğine ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Mesut Bakkal, şunları kaydetti:

"İyi gidişatımızı Göztepe maçı ile ertelemiş gözüksek de bizim için Denizlispor maçı iyi bir başlangıç, çünkü hedefimiz belli, gideceğimiz yol belli. Belki de erken olması bizim için bir avantaj olabilir. Yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz. Özellikle artık final oynadığımız maçlara diğer takımlara baktığımız zaman taraftarın çok büyük bir önemi var. Onların coşkusuna ihtiyacımız var. Onlarla beraber kazanmak çok daha anlamlı."

Taraftarları maça davet eden Bakkal, "Hazırlandık, sakatımızın cezalımızın olmadığı bir hafta, tam kadro hazırlandık. Kazanmayı bir alışkanlık haline getirip devam etmek istiyoruz. Şu anda bir sıkıntımız yok. Tüm taraftarı da maça bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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