Gönen Tarıma Dayalı İhtisas OSB'de yer seçimi tamamlandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Gönen ilçesinde, jeotermal ısıtmalı endüstriyel sera kümelenmesi olan Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) süreçteki hazırlık aşamaları devam ediyor.

Balıkesir Gönen Tarıma Dayalı İhtisas (Jeotermal Kaynaklı Sera) OSB Yer Seçimi Komisyonunun toplantısı, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliği’nin 13. maddesinde yer alan hükümler gereği, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımı ile Gönen Ticaret Borsası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda, Bölge ekonomisine katma değer sağlayacak OSB'nin yer seçimi yapıldı.

Vali Yardımcısı Mustafa Çek başkanlığında düzenlenen toplantıya Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanı Deniz Oruç, Gönen Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Mutlu, Gönen Ticaret Odası Başkanı İsmail Mutlu, Gönen Ziraat Odası Başkanı Sabri Ceylan ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.



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