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Sındırgı'da öğrencilerin yarıyıl tatili hediyesi Ulus Dağı'nda kar keyfi oldu

AA

Sındırgı'da öğrencilerin yarıyıl tatili hediyesi Ulus Dağı'nda kar keyfi oldu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde belediye tarafından öğrencilere yarıyıl tatili hediyesi olarak Ulus Dağı'na gezi düzenlendi.

"Karneni getir, geziye katıl" başlıklı kampanya kapsamında öğrenciler, İda Madra Jeoparkı'ndaki Hisaralanı jeositlerini ve karla kaplı Ulus Dağı'nı gezdi.

Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu dağda kızaklarla kayan öğrenciler, kartopu oynayarak gönüllerince eğlendi.

Öğrencilerle bir araya gelen Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, yaptığı açıklamada, ilçenin doğal güzelliklere sahip olduğunu hatırlattı.

İlçenin yüzde 57'sinin ormanlardan oluştuğunu dile getiren Yavaş, şöyle konuştu:

"Bu şehirde bir tarafında sıcak su, termal sular, ormanlarımızda kamp karavan alanları, gökyüzü gözlem şenlikleri ve şu anda da 1769 metre yüksekliğindeki Ulus Dağı'nda kayak merkezi projelerinin çalışmalarını yapıyoruz. 200'e yakın öğrencimizi tatilde hoşça vakit geçirebilmeleri için bir karne hediyesi olarak Ulus Dağı'na çıkardık. Burada mangal yaktılar, birbirleriyle kartopu oynadılar, kızak yaptılar ve aslında soğuğun mikropları öldürdüğü o karın bereketin tadına vardılar. Sındırgı Belediyesi olarak her daim her yaştaki insanların hoşça vakit geçirebileceği işler yapmaya çalışıyoruz. Doğal şehrin dağlarını turizme kazandırmaya çalışıyoruz. Doğal şehirde yaşamak farklı bir güzellik."

Öğrencilerden Eyüp Yiğit Çakmak ise geziye katılmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çok eğleniyoruz. Kayak merkezi yapılınca buraya yine gelmek istiyoruz. Ulus Dağı çok güzel bir yer." dedi.

Ulus Dağı'na gelen halk oyunları öğrencileri, farklılık yaparak kar üzerinde yöresel oyunlarını sergiledi. Katılımcılara, programın sonunda sucuk ekmek ikram edildi.

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