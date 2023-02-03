Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Balıkesir Teknokent'i ziyaret etti

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BALIKESİR (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Balıkesir Teknokent'i ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kentteki programları kapsamında Balıkesir Teknokent'e gelen Varank, buradaki çalışmaları inceledi.

Firmaların çalışmaları hakkında Teknokent Genel Müdürü Öğr. Gör. Burcu Aydemir'den bilgi alan Varank, ön kuluçka birimde girişimci adayı öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Varank, burada öğrencilere pizza ısmarladı.

Teknokent'te protez koruyucu çalışması yapan Gazi Murat Dağlı ile de bir süre sohbet eden Varank, kendisini tebrik etti.

Daha sonra Zağnos Paşa Camii'ne geçen Bakan Varank, cami avlusunda çay içerek gençlerle sohbet etti.

Programlarda Bakan Varank'a, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Pakize Mutlu Aydemir, İsmail Ok, Adil Çelik, Yavuz Subaşı ve Mustafa Canbey, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdullah Güç, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran ve ilçe belediye başkanları eşlik etti.

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