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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesirli kadın girişimci serasında yılda 4 ton istiridye mantarı üretiyor

AA

Balıkesirli kadın girişimci serasında yılda 4 ton istiridye mantarı üretiyor

BALIKESİR (AA) - MİRAÇ KAYA - Balıkesirli kadın girişimci, evinin bahçesine kurduğu serada yılda 4 ton istiridye mantarı üretip manav ve toptancılara satıyor.

İnternette yaptığı araştırmalar sonucu mantar yetiştiriciliğine karar veren 38 yaşındaki Zehra Özen, 2017'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurdu.

Bu alanda açılan kursu başarıyla tamamlayan Özen'e, Tarım ve Orman Bakanlığının kırsal kalkınmaya yönelik genç çiftçi projeleri kapsamında 30 bin lira hibe desteği sağlandı.

Özen, eşi ve babası ile Karesi ilçesine bağlı kırsal Şamlı Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde 100 metrekare alanda sera kurarak üretime başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin kompost desteğiyle serasında istiridye mantarı yetiştiren Özen, yılda 4 ton ürün hasat ederek müşterilerine gönderiyor.

Zehra Özen, AA muhabirine, üretim sürecinin her yıl eylülde başlayıp haziranda tamamlandığını söyledi.

Tek seranın yeterli gelmediğini, bir sera daha kurup kapasitesini artırmayı hedeflediğini belirten Özen, "Çok zevkli ve keyifli bir iş, insana terapi gibi. Babamın, eşimin bana destekleri oluyor. Satışlarımız da gayet güzel, mantarımız çok lezzetli. Yoğun talep alıyoruz. Ürünlerimizi manavlara veriyoruz, toptancımız da var. Yoğunluk olursa başka şehirlere de gönderiyoruz." diye konuştu.

İş kurmak isteyenlere mantar yetiştiriciliğini tavsiye eden Özen, desteklerinden dolayı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına teşekkür etti.

Özen'in eşi Nurettin Özen de mantar üreticiliğinin, öğrendikten sonra çok keyifli bir iş olduğunu ifade etti.

Bazen mantarları koparmaya kıyamadıklarını anlatan Özen, "Üretim yapmak isteyen kadınlara eşleri destek olsun. Bu işte pazar sıkıntısı yok. Balıkesir, Bursa, Çanakkale ve Manisa'ya ürün gönderiyoruz." dedi.

- "Sen üret yeter"

Özen ailesini ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi alan İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan da kentte son 2 yılda 550 çiftçiye mantar üreticiliği kursu verdiklerini belirtti.

Kursiyerlerin eğitimler sonucunda sertifikalarını aldığını dile getiren Alkan, "İlk üretimlerini gerçekleştirmeleri için Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin de destekleriyle kompost veriyoruz. Çiftçilerimize 'Sen üret yeter' diyoruz ve onların her zaman yanlarında oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Serkan Akça ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğüyle çok sayıda projeye imza attıklarını kaydetti.

Çiftçilere pek çok alanda destek verdiklerini aktaran Akça, "Son yıllarda mantar üretimiyle ilgili de gelişimler yaşıyoruz. Balıkesir için 'Türkiye'yi doyuran' şehir diyoruz. Üretimle ilgili desteklerimiz inşallah sürecek." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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