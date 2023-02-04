Bandırma'da taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.



Cihan Ö'nün kullandığı 10 T 2023 plakalı taksi ile Barış T. yönetimindeki 10 AAS 169 plakalı motosiklet, 17 Eylül Mahallesi Gazanfer Bilge Caddesi ile 810. Sokak kesişimindeki kavşakta çarpıştı.



Kazada, çarpışmanın etkisiyle motosikletiyle yaklaşık 5 metre sürüklenen sürücüsü Barış T. yaralandı.



Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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