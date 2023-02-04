Balıkesir'deki Ulus Dağı'nın karlı zirvesi dronla görüntülendi

Zengin insanlar neden basit ve sade giyinir?

İstanbul'a kar hangi günler yağacak? Okullar tatil olacak mı?

Hep duyuyoruz ama bilmiyoruz: İşte ayakta su içmenin bilinmeyen zararları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yer alan Ulus Dağı'nın zirvesi ve eteklerinde kar etkili oldu.

Çam ve meşe ağaçlarıyla kaplı Ulus Dağı, 1764 metrelik rakımıyla Marmara Bölgesi'nin en yüksek dağları arasında bulunuyor.

Endemik bitki çeşitliliğine de sahip dağın kayak turizmine açılması hedefleniyor.

Ulus Dağı'nın zirvesi ve eteklerindeki kar örtüsü, dronla görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.