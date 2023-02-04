Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Ayberk Demirbaş, Ali Uğur Demirtaş, Samet Özkul
Beyçimento Bandırmaspor: Gkelios, Fatih Kurucuk, Mulumba, Kerim Avcı, Atabey Çiçek (Dk. 58 Sponjic), Koutroumpis, Caner Cavlun, Soukou, Levent Ayçiçek (Dk. 58 Sedat Şahintürk), Alpay Koldaş, Mehmet Özcan (Dk. 58 Aksel Aktaş)
Altaş Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Hakan Çinemre, Özer Özdemir (Dk. 90+7 Samet Emre Gündüz), Bekir Turaç Böke (Dk. 85 Muhammet Özkal), Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Gökhan Süzen (Dk. 90+7 Adbulkadir Sünger), Emre Sağlık, Muhammed Gönülaçar, Mustafa Çeçenoğlu (Dk.85 Okan Derici) , Dja Djedje (Dk. 90+7 Asım Hamzaçebi)
Gol: Dk. 64 Oğuz Yılmaz, Dk. 78 Bekir Turaç Böke, Dk. 79 Mustafa Çeçenoğlu, Dk. 90+2 Özer Özdemir (Altaş Denizlispor), Dk. 66 Saponjic (Beyçimento Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 89 Emre Sağlık (Altaş Denizlispor), Dk. 90+6 Caner Cavlun (Beyçimento Bandırmaspor)
BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Beyçimento Bandırmaspor, konuk ettiği Altaş Denizlispor'a 4-1 mağlup oldu.