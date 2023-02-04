Edremit Ziraat Odası Olağan Genel Kurulu yapıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki hafta önce delege seçimleri tamamlanan Ziraat Odasının Olağan Genel Kurulu yapıldı.
Genel kurul, TARİŞ 78 No'lu Edremit Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi Cevdet Ercan Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.
Yeniden göreve seçilen Edremit Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yılmaz Diker, genel kuruldaki konuşmasında, oda üyelerine ve delegelere kendilerine 4 yıllığına tekrar görev vermelerinden dolayı teşekkür etti.
Genel kurulda, TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Birliği eski başkanlarından Cahit Çetin de söz alarak yeniden seçilen üyelere başarı diledi.
Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından kesin hesap ve faaliyet raporları okundu.
Tek liste ile gidilen genel kurulda odanın meclis ve yönetim kurulunu oluşturacak blok listenin sunulmasından sonra seçimlere geçildi. 47 delegenin 42'sinin katılımıyla yapılan seçimde oybirliğiyle 21 kişilik oda meclisi seçildi. Meclis de 7 kişilik yönetim kurulunu belirledi.