Bandırmaspor-Denizlispor maçının ardından

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında evinde Altaş Denizlispor'a 4-1 mağlup olan Beyçimento Bandırmaspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, "Bu kadar ucuz goller yerseniz bu mağlubiyet de bu kadar acı oluyor." dedi.

Bakkal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, 4-1'lik bir mağlubiyetin kendilerine hiç yakışmadığını söyledi.

Mağlubiyetten dolayı çok üzüldüğünü belirten Bakkal, şöyle konuştu:

"Bu kadar ucuz goller yerseniz bu mağlubiyet de bu kadar acı oluyor. Söylenecek tek şey var, hedefler doğrultusunda devam etmek. Bunun başka bir şıkkı yok. Bugün hem bireysel hem de ucuz hatalar bu sonucu doğurdu. Bu işin çok ciddi bir iş olduğunu hepimizin fark etmesi lazım. Hedefler farklı, sonuç farklı. Böyle bir mağlubiyeti Bandırmaspor camiası hak etmiyor, taraftarlardan özür diliyorum. Bu takım her zaman iddialıdır, iddialı olma anlamında daha iyi performans vermemiz gerekiyor. "





- Hamdi Demirtaş: "Duran toplardan yararlandık, attığımız kadar da kaçırdık"





Altaş Denizlispor Yardımcı Antrenörü Hamdi Demirtaş da çok zor bir deplasmanda üç puan aldıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Demirtaş, bugün istedikleri oyunu oynadıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Oyunu kanatlara yaydık, kenar ortalarıyla goller bulduk. Duran toplardan yararlandık, attığımız kadar da kaçırdık. Netice itibarıyla çok sıkıntılı bir yerde çok iyi bir galibiyet aldık. Bandırmaspor çok iyi bir takım. Bizleri burada centilmence karşıladıkları için teşekkür ediyoruz. Bizim için hayati bir üç puan kazandık. İnşallah önümüzdeki maçlarda bir seri yakalayabilirsek tehlike bölgesinin dışına çıkabileceğimizi düşünüyorum."

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