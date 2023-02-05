Bandırmaspor'da teknik direktörlük görevine İlker Püren getirildi

Hep duyuyoruz ama bilmiyoruz: İşte ayakta su içmenin bilinmeyen zararları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Beyçimento Bandırmaspor'da teknik direktör görevine İlker Püren'in getirildiği bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Mesut Bakkal'ın sözleşmesinin feshedilmesinin ardından teknik direktörlük görevi için İlker Püren ile anlaşıldı.

Açıklamada, "İlker Püren ile 1,5 yıllık opsiyonlu anlaşma imzalanmıştır. Hocamıza yeni görevinin hayırlı olmasını diler, bordo-beyazlı camiamızda başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.