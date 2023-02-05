Bandırma'da fırtına ağaçları devirdi, tabelaları uçurdu

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, etkili olan fırtına, ağaçların devrilmesine, tabelaların uçmasına neden oldu.

Akşam saatlerinde başlayan kuvvetli fırtına nedeniyle, Paşakonak Mahallesi 1019 Sokak'ta bir ağaç yola devrildi. İtfaiye ekipleri ağacı kaldırdı.



Ordu Caddesi'nde seyir halindeki otomobilin üzerine de bir iş yerinin tabelası devrildi.

Tabelanın otomobilin üzerine devrilme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Polis ekipleri vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

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