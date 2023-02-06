Balıkesir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Yasin Kaya idaresindeki 68 ABY 001 plakalı yolcu otobüsü, Bandırma-Çanakkale kara yolu Enerji SA kavşağı mevkisinde, kar yağışı ve fırtına nedeniyle kontrolden çıkarak refüje devrildi.

Kazada, sürücü ile yardımcısı Mustafa Kemal Kısacık hafif yaralandı.

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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