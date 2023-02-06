Sındırgı'dan deprem bölgesine destek

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerden etkilenen deprem bölgesine yardım seferberliği başlatıldı.

Gencinden yaşlısına çok sayıda vatandaş, Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan yardım çadırına malzeme getirdi.



Yardım kampanyasında 240 bin lira ve 1 tır malzeme toplandı.

Sındırgı Kızılay Başkanı Talat Karakaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, yardım eden tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da toplanan yardımların acil bir şekilde bölgeye gönderileceğini belirtti.









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