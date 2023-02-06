Balıkesir'de vatandaşlar deprem bölgesi için kan bağışı yapıyor

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından kan bağışında bulunuyor.

Karesi ilçesi Eski Kuyumcular Mahallesi'nde bulunan Kızılay Kan Merkezi'ne gelen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri de vatandaşların soğukta üşümemeleri için hizmet binasını tahsis etti.

Burada, kan vermek isteyen vatandaşlara çay ve çikolata ikram edildi.

Bağışçı Zeynep Kires, AA muhabirine, Malatyalı olduğunu ve depremi duyar duymaz kan vermek için geldiğini söyledi.

Kires, "Gerçekten çok üzüldüm. Oradakilere tez zamanda Rabbim toparlanmak nasip etsin. Söyleyecek kelime bulamıyorum." dedi.





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