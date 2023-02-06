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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de vatandaşlar deprem bölgesi için kan bağışı yapıyor

AA

Balıkesir'de vatandaşlar deprem bölgesi için kan bağışı yapıyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından kan bağışında bulunuyor.

Karesi ilçesi Eski Kuyumcular Mahallesi'nde bulunan Kızılay Kan Merkezi'ne gelen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri de vatandaşların soğukta üşümemeleri için hizmet binasını tahsis etti.

Burada, kan vermek isteyen vatandaşlara çay ve çikolata ikram edildi.

Bağışçı Zeynep Kires, AA muhabirine, Malatyalı olduğunu ve depremi duyar duymaz kan vermek için geldiğini söyledi.

Kires, "Gerçekten çok üzüldüm. Oradakilere tez zamanda Rabbim toparlanmak nasip etsin. Söyleyecek kelime bulamıyorum." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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