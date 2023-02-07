Edremit'ten deprem bölgesi için yardım kampanyası başlatıldı

BALIKESİR (AA) - Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Balıkesir Edremit Belediyesince acil yardım kampanyası başlatıldı.

Belediyenin yardım çağrısına uyan vatandaşlar, deprem bölgesine gönderilmek üzere çeşitli malzemeleri Şükrü Tunar Kültür Merkezinde oluşturulan yardım toplama merkezine getiriyor.

Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edremit'in yardım için kenetlendiğini söyledi.

Depremin herkesi derinden üzdüğünü ve yaraladığını belirten Arslan, "Edremit'te bugün tek yürek halinde insanımızın, ülkemizin geleneğinde, göreneğinde, kültüründe ciddi bir yüksek dayanışma duygusu hakim. Bunu da insanlar duyar duymaz hemen üç, beş demeden koşa koşa yardımlarını yardım toplama merkezimize ulaştırıyorlar. Bunlar tabii ki bölgede sosyal yardımlar olarak toplanacak, ayrılacak. İhtiyaç olan malzemeler belli. Özellikle ısınma, barınma, battaniye, çocuk bezi soba, çadır gibi acil ihtiyaç olan maddeler AFAD'la yaptığımız görüşmeler neticesinde hasar çok büyük ve ciddi anlamda ambulansa iş makinesine ihtiyaç var. Belediyemiz tarafından da 2 ambulans tam doktorlarıyla beraber bölgeye gitmek için Sağlık Bakanlığı ve AFAD yetkililerinden onay bekliyor." diye konuştu.

Arslan, 4 iş makinasının da bölgeye ulaşmak üzere hazır olduğunu kaydederek kara günde kısa sürede en az hasarla atlatmak için seferber olduklarını sözlerine ekledi.

Deprem bölgesine çeşitli malzemeler gönderen Melahat Öztürk, hijyenik pet, sıvı sabun, kağıt havlu, tuvalet kağıdı yolladığını söyledi.

Abdulkadir Ovalı da depremzedelere ulaştırılmak üzere yorgan, çorap, eşarp getirdiklerini bildirdi.

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