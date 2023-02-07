Edremit'teki turizm işletmeleri depremzedeleri konuk etmeye hazırlanıyor

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Edremit ilçesindeki bazı turizm işletmeleri, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından evsiz kalan depremzedelere kapılarını açtıklarını duyurdu.

İlçedeki bazı otel sahipleri Edremit Kaymakamlığı ile irtibata geçerek tesislerinde depremde evleri yıkılan depremzedeleri 2-3 ay süreyle misafir etmek istediklerini bildirdi.

Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği Kurucu Başkanı Turizmci Yahya Yavuz Türk milletine ve devlete başsağlığı diledi.

Allah'ın bir daha böyle acılar yaşatması temennisinde bulunan Yavuz, şunları kaydetti:

"Bu deprem münasebetiyle dün itibariyle otelimizin kışlık bölümünü hemen hizmete soktuk. Bugün itibariyle de kaymakamlıkla görüşerek otelimizi bu bölgeye gelecek olan depremzedelere açtık. Bütün hazırlıklarımızı buna göre tamamladık. En az 2-3 ay kalacak şekilde, havalar düzelinceye kadar devletimiz imkanları yaraları sarıncaya kadar misafir edeceğiz."

Otellerindeki tadilatı durdurarak hazırlıklara başladıklarını aktaran Yavuz, "Merkezi sistemli otelimiz kaloriferli olduğu için burada yaşam alanı da daha rahat olacağı için insanların barınması için açtık tesisimizi." ifadelerini kullandı.

Grel Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı termal otelin yetkilisi turizmci Mehmet Özgen de "Bu soğukta, açıkta kalanlara Kaz Dağı eteklerindeki 5 yıldızlı otelimizi açtık. Hem onların sıcacık bir ortamda fiziken rahat etmelerini sağlamak hem de o felaket ortamından biraz da olsa uzaklaşarak psikolojik durumlarına yararlı olabilir düşüncesiyle yurttaşlarımızı otelimize bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

Ramada Kazdağları Termal Otel Yönetim Kurulu Başkanı Özgen, konaklamak isteyenlerin veya yetkililerin kendilerine mail adreslerinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşabileceklerini sözlerine ekledi.

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