Bigadiç Belediyesinden deprem bölgesine iş makinesi operatörü desteği

BALIKESİR (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından, Balıkesir'in Bigadiç ilçesinden Hatay'a gitmek üzere 20 iş makinesi operatörü yola çıktı.
Bigadiç Belediyesi tarafından, depremin ardından operatörlerden oluşan 20 kişilik gönüllü ekip kuruldu.
Operatörler, AFAD koordinasyonunda arama kurtarma çalışmalarına katkı sağlamak için deprem bölgesine hareket etti.
Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Operatörlerimiz ve personellerimiz, gönüllü olarak deprem bölgesinde zarar gören vatandaşlarımıza yardım etmek için yola çıktı. Allah kolaylık versin. Yolları açık olsun. Dualarımız enkaz altında olan vatandaşlarımızla. Dualarımız aziz milletimizle." ifadelerini kullandı.