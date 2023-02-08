Balıkesir'de deprem bölgesi için yapılan kan bağışı sürüyor

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de de vatandaşlar kan bağışında bulunmaya devam ediyor.

Karesi ilçesi Eski Kuyumcular Mahallesi'nde bulunan Kızılay Kan Merkezi'ne gelen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri de soğuk havada sıra bekleyen vatandaşlar için hizmet binasını tahsis etti.

Burada, kan vermek isteyen vatandaşlara çay ve çikolata ikram ediliyor.

Bandırma'da da iki günde 240 ünite kan bağışı yapıldı. Kentte yaşayanlar, deprem bölgesindeki vatandaşlar için kan bağış noktalarında yoğunluk oluşturdu.



Türk Kızılay Bandırma Şube Başkanı Halil Özümüt, "Türkiye'de olağanüstü durumlarda akla ilk kan bağışı geliyor. Bandırmalılar kan bağışına büyük ilgi gösterdiler." dedi.









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