Balıkesir’den deprem bölgesine gıda malzemesi yüklü 5 tır daha gönderildi

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları kapsamında, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeye 70 tırın ardından gıda malzemesi 5 tır gönderildi.



Büyükşehir Belediyesi, ilk depremin yaşanmasının ardından yardım malzemeleriyle dolu 70 tırı, 313 görevliyi ve 216 aracı deprem bölgesine sevk etti.



Hem Fırıntaş’ın ürettiği hem de Fırıncılar Odası ile tedarik edilen 3 tır çarşı ekmeği, 1 tır köy ekmeği ve 1 tır süt, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman'daki depremzedeler için yola çıkarıldı.

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