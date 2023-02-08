Balıkesir’de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler merkez Altıeylül ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi.
Operasyonda yapılan aramada, 65 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.