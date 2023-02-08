Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 18 şüpheliden 2'si tutuklandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere ait 22 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Bu adreslerde yapılan aramalarda, 234 gram metamfetamin, 260 gram kubar esrar, 171 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 10 uyuşturucu kullanma aparatı, 18 cep telefonu, 6 tabanca, 3 av tüfeği, 56 fişek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 35 bin 540 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 18 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer 16 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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