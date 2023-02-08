Sındırgılı kadınlar depremzedeler için kıyafet dikiyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde Sındırgı Belediyesi Akpınar Yaşam Merkezi üyesi kadınlar tarafından depremzedelere gönderilmek için polar kıyafet dikiyor.

Akpınar Yaşam Merkezi Üyesi ve Sındırgı Yağcıbedir Yörükler Derneği Başkanı Fatma Oya Kocataş "On ilimiz de depremzedelere yardım için battaniye, polar kazak, şapka dikiyoruz, bere dikiyoruz, atkı dikiyoruz, eldiven dikiyoruz. Biz de oradaki sarabilirsek ne mutlu bizlere. Bizler de onların yanlarında olmak isteriz. Bizler de onlara gidip yardım etmek isteriz, bizim de elimizden gelen bu." diye konuştu.

Kadınları duyarlı davranışlarından dolayı tebrik eden Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da deprem bölgesine 4 tır gönderdiklerini ardından daha fazla destek için çeşitli çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.



Yavaş, "Şu an da polar kumaşlar alındı hızlı bir şekilde bütün kadınlar elli, altmış kişilik bir grup hem Halk Eğitimde hem de Akpınar Yaşam Merkezinde bere, atkı, pijama hemen hızlı giyebilecekleri ürünler dikmeye başladılar. Gözleri yaşartacak bir hadise. Evet acımız var ama acımızı yok edebilecek çalışmalarımız da var. Millet olmanın gereği bu. Allah razı olsun Sındırgı gereğini yerine getiriyor. Bizler kendimizde biraz sonra bölgeye hareket edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah.” dedi.



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