Gönen'den Hatay'a giden GÖNDAK ekipleri 14 depremzedeyi enkazdan sağ çıkardı

BALIKESİR (AA) - Gönen Doğal Afetler Arama Kurtarma ve İlkyardım Derneği (GÖNDAK) ekipleri, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde Hatay'da yıkılan bir apartmanın enkazından 14 kişiyi kurtardı.
GÖNDAK ekipleri, depremlerin ardından Antakya'nın Kuzeytepe Mahallesi'ndeki Uğur Mumcu Caddesi'nde yıkılan Bedi Uçar Apartmanı'nın enkazında arama kurtarma çalışmalarına başladı.
İlk depremden 45 saat sonra ulaşılan Şeyma Sarıçiçek (28) ve Hatice Kakura (48) hastaneye kaldırıldı. Devam eden arama çalışmalarında ise aynı apartmandaki Amun Ahmet (50), Benan Nasrullah (35), Sibra Nakar (15), Kurthane Şemal (47), Ali Dik (30), Yusuf Solmaz (70), Muhammed Amanı (24), Mahir Kaddu (4), Emceb Elkadi (39), Abdullah Mekar (22), İlhem (63) ve Muam (43), GÖNDAK ekiplerince enkazdan sağ çıkarıldı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık personeli tarafından hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.