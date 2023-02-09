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Balıkesir'deki meslek lisesinde depremzedeler için çadır sobası üretiliyor

AA

Balıkesir'deki meslek lisesinde depremzedeler için çadır sobası üretiliyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, meslek lisesinin öğretmen ve öğrencileri tarafından Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan depremden zarar görenler için çadır sobası üretimi başlatıldı.

Bandırma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal İşleri Alanına ait atölyede devam eden üretime okulun öğretmenleri ile bir grup öğrenci katılıyor.

Üretilen sobalar, depremden etkilenen illerde geçici olarak çadırlarda barınan depremzedelere ulaştırılacak.

Okul müdürü Şefik Açar, AA muhabirine, ihtiyaç olduğu sürece çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Açar, "İlk gün 12 sobayı paketleyerek hazır hale getirdik. Hedefimiz günlük 50 soba üretmek. Sobanın yanı sıra ihtiyaç duyulan soba borusu ve maşa gibi ürünleri de üretiyoruz." dedi.

Üretimde kullandıkları metal malzemeyi, kendilerine bağışlanan saclardan hazırladıklarını anlatan Açar, sanayide öğrencilerin staj gördüğü işletmelerden sac desteği aldıklarını ifade etti.

Okulun coğrafya öğretmeni Hayriye Seyvan ise depremlerden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Türk toplumunun kenetlendiğini vurgulayan Seyvan, "Bizler yaşanan bu üzücü olay nedeniyle bir nebze elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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