Balıkesir'den depremzedelere atkı, polar, battaniye, soba ve kumanya gönderilecek

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Gönen ve Savaştepe ilçelerinde, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan depremden zarar görenler için soba, atkı, polar, battaniye ve kumanya hazırlanıyor.

Gönen Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Lise öğretmen ve teknisyenler depremzedeler için soba üretmeye başladı.

İlçe Kaymakamı Arslan Yurt ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Turna da çalışmaları yerinde inceledi.

Gönen Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri de depremzedeler için atkı, polar ve battaniye dikiyor.

Gönen Öğretmenevi çalışanları ve öğretmenlerde depremzedelere ulaştırılmak üzere kumanya hazırlıklarına devam ediyor.

Kaymakam Yurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Meslek dersi öğretmenlerimiz ve teknisyenlerimiz burada çalışıyorlar. Şu ana kadar 30 soba yapıldı. Bugün itibariyle hafta sonuna kadar da 150 soba yapmayı hedefliyoruz." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Turna da ilçede güzel bir dayanışmayla deprem bölgesi için faydalı çalışmalar yapıldığını anlattı.

Savaştepe ilçesinde de Halk Eğitim Merkezi'nde bir araya gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme kursiyerleri, deprem bölgesindeki vatandaşlar için çorap, bere, atkı ve patik örüyor.

Kadın kursiyerler, ilçedeki vatandaşların da yardımıyla aldıkları iplerle ördükleri el emeği ürünleri depremzedelere gönderiyor.

BALMEK ve Halk Eğitim Öğretmeni Yasemin Özdemir, bir günde 50 sipariş çıkartabildiklerini ifade etti.

Özdemir, "Ürünleri toparlayıp depremzedelere göndereceğiz. Arkadaşlarımız evlerde bir ara gelerek örmeye devam ediyor. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bizim de bir katkımız olur." dedi.

BALMEK İlçe Sorumlusu Nihal Özkan da yaptıkları çalışmayla deprem bölgesindeki vatandaşlara katkı sunmayı amaçladıklarını anlattı.

Özkan, ilçede büyük yardımların yapıldığını dile getirerek, "Deprem bölgesindeki kardeşlerimize destek vermek amaçlı bu çalışmamızı başlattık. İnşallah bir faydamız olur, inşallah güçlü bir şekilde yaralarımızı sararak atlatacağız." diye konuştu.

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